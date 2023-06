Benjamin (16), die vriendin zag verdrinken in Ourthe, overtuigt Europees Parlement om klimaatslachtoffers te herdenken

Klimaatactivist Benjamin Van Bunderen Robberechts (16) heeft Europa zover gekregen om 15 juli uit te roepen tot officiële herdenkingsdag voor de klimaatslachtoffers. Of ons land die dag zal erkennen, is nog niet duidelijk.

Donderdag heef het Europees Parlement met een grote meerderheid – 73 procent stemde voor – de resolutie van Eurocommissarissen Frans Timmermans en Margrethe Vestager goedgekeurd om de klimaatslachtoffers elk jaar op 15 juli te herdenken. De commissarissen deden dat op voorspraak van Benjamin Van Bunderen Robberechts. De 16-jarige uit Dworp verloor zijn vriendin Rosa twee jaar geleden tijdens de overstromingen in Wallonië. Ze staken een beekje over dat plots veranderde in een kolkende rivier. “Rosa werd meegesleurd. Ik ben haar nog achterna gesprongen, maar moest haar loslaten.” Het meisje overleefde het niet.

De twee waren al van kleinsaf klimaatactivisten en na die traumatische gebeurtenis zet Benjamin de strijd met nog meer verbetenheid voort. Hij nam contact op met Frans Timmermans om ervoor te ijveren dat er een internationale herdenkingsdag voor de klimaatslachtoffers, zoals Rosa, zou komen. “Op 15 juli. De overstromingen waren dan wel op 14 juli, maar dat is de Franse nationale feestdag. En die 15de in 2021 besefte iedereen pas goed wat er eigenlijk was gebeurd”, zegt Benjamin.

Rosa, de vriendin van Benjamin, die verdronk in de Ourthe. — © Kristof Vadino

Dat het Europees Parlement het voorstel heeft goedgekeurd, is nog maar een begin, zegt Benjamin. “Alle lidstaten mogen zelf beslissen of ze de dag erkennen en sommige twijfelen, waaronder België. De socialisten en groenen aan weerskanten van de taalgrens heb ik al kunnen overtuigen, maar de anderen partijen zijn er nog niet van overtuigd dat er mensen sterven aan de gevolgen van de klimaatcrisis. Heel spijtig vind ik dat, maar ik hoop dat ze er door deze Europese beslissing anders over zullen denken.” (frp)