Belastingschandaal levert ‘Temptation’ Megan vier keer meer volgers op

Voor wie het al zou vergeten zijn: de ster uit het realityprogramma had in een interview verklaard dat ze geen belastingen betaalde op haar inkomsten uit Onlyfans. Die uitspraken kwamen door alle heisa in de media ook de politie en het gerecht ter ore. Die stonden meteen voor haar deur en begonnen een onderzoek.

Maar in een nieuw gesprek met de online serie De Beach Bar van RTLnl. zegt ze geen seconde spijt gehad te hebben van deze uitspraken. Haar aantal volgers op het platform Onlyfans is verviervoudigd, en dat betekent dus flink wat meer inkomsten. Al moet ze toegeven dat ze in het begin wel wat schrik heeft gehad. “Ik dacht echt serieus in problemen te zitten. Toen ik hoorde wat de consequenties konden zijn vond ik dat heel erg. Maar als ik dan naar mijn portemonnee keek, dacht ik: ‘Misschien is het niet zo erg’.”

Op het Nederlandse YouTubekanaal Rumag verklaarde de West-Vlaamse in januari nog zich te ergeren aan het betalen van belastingen. “Als je je belastingen correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk.” Ze sprak toen uit te willen verhuizen naar Dubai omdat haar broer er ook woont en het daar belastingvrij is. Een definitieve verhuis vond echter nog niet plaats.