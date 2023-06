Gilkinet wil totaalverbod op korteafstandsvluchten binnen België

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) legt de Gewesten vrijdag een ontwerp van Koninklijk Besluit voor dat voorziet in een totaalverbod op zogenaamde “hop-on hop-off”-vluchten, of korteafstandsvluchten van en naar een Belgisch luchtvaartterrein.

Elke dag stijgen vijf vliegtuigen op vanuit België om elders in ons land weer te landen. Ze leggen daarbij bijzonder korte afstanden af – vaak minder dan 100 kilometer. In 2022 waren er 242 vliegbewegingen voor de luttele afstand van 40 kilometer tussen Brussel en Antwerpen. Er werden 402 vliegbewegingen opgetekend tussen de luchthavens van Brussel en Luik (85 km), en 273 tussen Brussel en Charleroi (55 km).

De korteafstandsvluchten gebeuren voornamelijk door privéjets. Het aandeel daarvan neemt toe: in 2022 zullen ze 71 procent van de intra-Belgische vluchten voor hun rekening nemen, tegenover 55 procent in 2019.

Uitzondering voor noodgevallen, niet voor reclame

Het verbod geldt voor alle vliegtuigen en turbopropvliegtuigen. Het ontwerp-KB voorziet uitzonderingen voor noodgevallen – rampen, reddingsoperaties, politie- of militaire missies, onderzoeksmissies, bewakingsopdrachten, onderhoud, opleiding, en redenen in verband met weersomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden.

Het verbod betekent ook het einde voor intra-Belgische luchtreclame, die uitdrukkelijk niet is opgenomen in de lijst met uitzonderingen.

“Deze korteafstandsvluchten zijn een aberratie, zowel op ecologisch als economisch vlak. Door ze op ons grondgebied aan te pakken, toont België de weg. Maar een vlucht van Rijsel naar Oostende of van Luik naar Maastricht is niet zinniger dan een vlucht van Brussel naar Antwerpen. We kunnen enkel efficiënt zijn als we samen actie ondernemen. Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is dan ook een goed moment om ook met andere lidstaten een versnelling hoger te schakelen en de Europese Commissie op te roepen haar verantwoordelijkheid hierrond te nemen”, motiveert minister Gilkinet zijn ontwerp.