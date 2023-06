Kindje van Al Pacino (83) en 54 jaar jongere vriendin is geboren

Al Pacino en zijn 54 jaar jongere vriendin Noor Alfallah zijn de trotse ouders geworden van een zoontje. Twee weken nadat bekend raakte dat Alfallah acht maanden zwanger was is Roman Pacino geboren. Dat melden Amerikaanse en Britse media.

In april 2022 raakte bekend dat Al Pacino een relatie had met Noor Alfallah, een Koeweits-Amerikaanse die voordien ook een kortstondige relatie met Mick Jagger had. Dat vorige maand naar buiten sijpelde dat het koppel een kindje verwacht, kwam als een grote verrassing. De Amerikaanse acteur is, op z’n zachtst gezegd, niet meer van de jongste, maar Alfallah had hem laten weten dat ze toch graag moeder zou worden.

Volgens TMZ en The Daily Mail is dat nu gebeurd. Al Pacino en Alfallah werden woensdag samen gespot toen ze een restaurant in West Hollywood verlieten. Op de achterbank van de wagen konden fotografen een babystoeltje spotten. Stan Rosenfield, een woordvoerder van Al Pacino, zou aan de Britse en Amerikaanse nieuwssites hebben bevestigd dat het kindje geboren is. Hij heeft de naam Roman gekregen, aldus Rosenfield.

Voor Al Pacino zou Roman zijn vierde kind zijn.