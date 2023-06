Ongezien ijskoude sfeer tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts valt op tijdens World Cup of Darts: “Praten doen we niet meer”

In de eerste zes wedstrijden van het WK voor landenteams was het vriendenduo tegen vriendenduo. Vuistjes na elke worp - ook al was het een slechte - en knuffels alom tussen de darters van het winnende land. Maar dan kwamen de Belgen… Er werd geen enkel vuistje uitgedeeld tussen Van den Bergh en Huybrechts, zelfs een blik was uit den boze. Het tiental journalisten in de perszaal wist niet wat er gebeurde, want die twee Belgen waren toch dikke maatjes? “Nog nooit meegemaakt in dertien World Cups”, was zowat de samenvatting van de reacties.

Ook op sociale media ging de ijskoude houding van de twee als een lopend vuurtje rond:

“Het was een professionele zege”, begon Huybrechts zijn uitleg. Opvallend: op z’n eentje. Ook al opmerkelijk want alle teams geven interviews in duo. “We hebben met 4-0 gewonnen en ja, dat is het zowat. Of er iets schreef zit tussen mij en Dimitri? Is dat zo? (lacht)? Het is iets privé dus ik spreek er liever niet over. Of we dit WK op deze manier kunnen winnen? Ik weet niet, we zullen zien. Het is de eerste keer dat ik een koppeltoernooi speel met een partner waarmee ik niet goed overeenkom. We zullen zondag wel spreken als we gewonnen hebben. Natuurlijk is dit vreemd, want de World Cup is altijd mijn favoriete toernooi geweest. Ik genoot er in het verleden van om te spelen met mijn broer Ronny en daarna kwam Dimitri, waarmee ik ook goed speelde. Er zijn dingen gebeurd, maar we zullen zien hoe ver we geraken.”

En de vragen bleven komen. “Ik heb er nooit over nagedacht om niet te spelen. Waarom ook? Dit is mijn toernooi, mijn twaalfde deelname intussen. Geen kans dat ik dit zou opgeven. En het maakte ook niet hoe de sfeer tussen ons was. We hebben gewonnen en Dimitri speelde zeer goed. Vrienden of niet, we zijn altijd outsiders voor deze World Cup. Hoe lang de issues al bezig zijn? Een paar weken. Ik heb geprobeerd om erover te praten met Dimitri voor dit toernooi, maar dat was geen goed gesprek. Het is iets wat ik voor de rest privé ga houden, we zullen zien hoe lang het echt privé blijft. Het is wat het is, ook al weet ik zeer goed dat dit een teamcompetitie is. Dan is het belangrijk dat je als team presteert. Het is een situatie, maar we zijn hier allebei om dit WK te winnen. We knuffelen en kussen niet op het podium, maar we zijn hier met een missie. Dat verandert niet doordat we niet praten. We zijn beiden professionals.”

Van den Bergh wilde niet veel kwijt over de hele zaak, waarbij hij een officiële klacht heeft ingediend bij de Professionel Darts Corporation (PDC).

“We hebben gewonnen en het maakt niet uit hoe anderen het gezien hebben”, aldus ‘The DreamMaker’. “We hebben onze job gedaan en dat is al wat telt. Over de rest wil ik geen commentaar geven. Natuurlijk kunnen wij zo winnen. Het maakt niet uit hoe we denken over elkaar, hij kent mij en ik ken hem. Op het podium geven we allebei de volle 100 procent. Dat zal altijd zo zijn, van begin tot einde.”

