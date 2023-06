Whoopi Goldberg wil Amerikaanse Rad van Fortuin presenteren

In Amerika is het groot nieuws dat de presentator over exact een jaar definitief op pensioen gaat. Al sinds begin jaren 80 is hij het gezicht van het spelprogramma dat wij kennen als het Rad van Fortuin. Veel Amerikanen vragen zich dan ook af wie hem kan opvolgen, want het zijn bijzonder grote schoenen waarin je moet stappen. Maar dat schrikt Whoopi Goldberg duidelijk niet af. Toen in de Amerikaanse ochtendshow The View de pensionering van de presentator werd besproken maakte presentatrice Whoopi spontaan bekend dat ze zichzelf ziet als opvolger.

Hoewel wij Goldberg vooral kennen als actrice, staat ze in de Verenigde Staten als bijzonder veelzijdig te boek. Zo werkt ze bijvoorbeeld al eerder mee aan talkshows. In de jaren 80 maakte ze zelfs haar opwachting in de fictiereeks Star trek: The Next Generation , en een decennium later zorgde ze ervoor dat het programma Hollywood Squares, ooit bij ons te zien als Sterrenconnectie, terug op de buis kwam. De makers van de spelshow hebben nog niet gereageerd. Ze willen de opvolger pas over een aantal maanden bekendmaken. Er komt sowieso iemand nieuw want en de show gaat sowieso verder.