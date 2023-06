Een koud kunstje: Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts vermorzelen Finland in eerste match World Cup of Darts

Een eitje. Dat is in twee woorden de samenvatting van de eerste groepsmatch van Team Belgium op de World Cup of Darts. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts wonnen met 4-0.

Op de tonen van ‘Call on me’ kwamen beide teams het podium op in Frankfurt. Niet de ‘walk on’ van Van den Bergh, maar de Belgische nummer één vermaakt het publiek alsnog met een dansje. Daarna was het opnieuw volle focus want België mocht als eerste starten. Huybrechts zette z’n landgenoot meteen weg naar een finish: 1-0 op dubbel 19.

Van den Bergh gooide dan twee 180-scores en de tweede leg was meteen binnen. Daarna ging het wel heel snel. De Finnen kwamen nauwelijks boven de 70 gemiddeld terwijl onze landgenoten - nochtans zonder vuistjes te geven of een blik naar mekaar te werpen - boven de 90 gooiden en er 4-0 ven maakten. Job done!

De Belgen spelen vrijdagavond hun tweede groepspartij, tegen China.