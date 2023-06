Vandaag valt verdict: uitspraak in zaak-Gert Vande Broek kan Belgisch vrouwenvolleybal in diepe crisis storten

Vrijdag beslist de Tuchtraad van de Vlaamse Volleybalbond over het lot van Gert Vande Broek (56). De coach van de nationale vrouwenploeg wordt door (ex) speelsters beschuldigd van mentaal grensoverschrijdend gedrag en riskeert een schorsing van minstens twee jaar. De advocaten van Vande Broek vragen de vrijspraak.

De Tuchtraad zal een korte zitting houden, waarop alleen schuld of onschuld en een eventuele sanctie meegedeeld wordt. De motivering van de uitspraak zal vervolgens naar alle betrokken partijen doorgemaild worden. Het Bondsparket had na een onderzoek bij tientallen getuigen vastgesteld dat Vande Broek wel degelijk wangedrag heeft vertoond en vraagt een tweejarige schorsing met onmiddellijke ingang, een eis die de advocaten van VdB als absurd omschrijven. Bij die zware sanctie zou Vande Broek dus meteen moeten opstappen, waardoor de Yellow Tigers met een andere coach naar het EK in augustus moeten. In dat geval gaan de advocaten van de Limburger zeker in beroep. Daarvoor hebben ze tien dagen tijd.

Of dat eventuele beroep opschortend werkt en Vande Broek dus aan het werk zou kunnen blijven, hangt af van de motivering van de Tuchtraad. Artikel 44 van het bondsreglement zegt: ‘Een tijdig ingesteld beroep schort de uitvoering van de bestreden beslissing op, voor zover de onmiddellijke uitvoerbaarheid niet werd bevolen.’ Met andere woorden: als de Tuchtraad wil dat de schorsing meteen ingaat, moet de rechter dat specifiek vermelden. Vande Broeks advocaten hebben naast een mogelijke beroepsprocedure nog een andere optie achter de hand. Zij kunnen bij een burgerlijke rechtbank de juridische procedures van de Volleybalbond aanvallen.

Leed

Meer dan op een langdurige schorsing hopen de gekrenkte atletes vooral op erkenning voor het doorstane leed, op welgemeende excuses van Vande Broek en op structurele hervormingen die gelijkaardige problemen bij toekomstige generaties moeten voorkomen. Voor hen is het belangrijk dat de Tuchtraad deze drie elementen in zijn motivering vermeldt. Hun advocaten wijzen er ook op dat de bondscoach niet de enige schuldige is in dit verhaal. De federatie zou herhaaldelijk noodkreten van de atletes genegeerd hebben. Vande Broek zou met al zijn invloed en contacten altijd beschermd zijn geweest door bondsmensen.

Gert Vande Broek en sterspeelster Britt Herbots. — © BELGA

Door zijn vele functies bezat de 56-jarige Limburger alleszins veel macht binnen het Belgisch volleybal. Vande Broek fungeerde niet alleen als bondscoach (sinds 2008), maar was ook actief bij topklasser Kieldrecht, op het kabinet van sportminister Philippe Muyters, bij de KU Leuven, op de Topsportschool en bij de volleybalbond. Op die manier zou hij loopbanen van speelsters kunnen maken of kraken. Wie niet bij ‘zijn’ Kieldrecht speelt, geraakt moeilijk in de nationale ploeg. En wie niet bij de nationale ploeg speelt, geraakt moeilijk aan een buitenlandse transfer. Met zijn invloed op het Vlaamse topsportbeleid en bij het BOIC kon Vande Broek bovendien subsidiestromen beïnvloeden, wat verklaart dat de federatie niet ingreep. Daarom zien veel insiders een band tussen de mogelijke val van VdB en het vertrek van enkele kopstukken binnen Volley Vlaanderen. Begin dit jaar nam Jean-Paul De Buysscher ontslag als voorzitter, de voorbije week stopte Koen Hoeyberghs als directeur Topsport. En nog andere mensen zouden kunnen volgen, afhankelijk van de uitspraak van de Tuchtraad.

Open Brief

In de laatste rechte lijn naar de zitting van de Tuchtraad vonden alvast nog allerlei pr-manoeuvres plaats. Op zondag gaf sterspeelster Britt Herbots een interview, waarin ze zich voluit achter de bondscoach schaarde. Volgens de advocaten van de belaagde (ex) internationals is die timing niet toevallig. Zij wijzen erop dat net een dag eerder de datum van de zitting van de Tuchtraad was vastgelegd. Vervolgens werd een actie opgezet om een Open Brief te publiceren, waarin de Yellow Tigers hun steun voor Vande Broek zouden neerschrijven. Na wat intern gekibbel – ver van de hele spelersgroep kon zich vinden in dat initiatief - verscheen dat document woensdag op het internet. Die Open Brief werd overigens ook ondertekend door speelsters die (anoniem) getuigden voor het Bondsparket. De huidige selectie wil deze zaak zo snel mogelijk afsluiten, zodat alle focus naar het sportieve traject kan gaan. Wat ook in het voordeel van Vande Broek spreekt, is dat zelfs zijn tegenstanders erkennen dat de sfeer bij de Yellow Tigers sinds enkele jaren verbeterd is.

Vadsige wijven

Tegen de bondscoach pleit dan weer het onderzoek van het Bondsparket, dat blootlegde hoe Vande Broek lange tijd een toxisch klimaat tot stand zou gebracht hebben bij de Tigers. Daarbij zou hij zijn speelsters uitgescholden hebben voor hoer, kutwijven, olifant, vette koeien, vadsige wijven, Brabantse boerenpaarden.. Hij zou ook aan bodyshaming gedaan hebben (‘Je moet obesitas op je short zetten”), met een overdreven en publieke nadruk op gewicht. In die donkere jaren keerde zo’n half dozijn potentiële internationals in hun prime - Kaja Grobelna, Lise Van Hecke, Ilka Van de Vyver… - hun rug naar de nationale ploeg.

Omdat Vande Broek met zijn Tigers buitenlandse interlands afwerkt, kan hij zelf niet aanwezig zijn op de zitting van de Tuchtraad. De 56-jarige Limburger zal dus in de Zweedse provinciestad Lund te horen krijgen of hij al dan niet kan aanblijven als bondscoach. Als hij moet opstappen, zit het Belgisch vrouwenvolleybal met een gigantisch probleem. Wie moet dan de Tigers leiden wanneer ze in augustus in eigen land een EK afwerken - sportief en extrasportief het belangrijkste volleybal-evenement van deze eeuw? De polariserende VdB heeft twee kampen tot stand gebracht in ons volleybal. Voor Gert. Tegen Gert. Een buitenlandse bondscoach ontsnapt aan die loden last, maar hij of zij mist background in ons volleybal.