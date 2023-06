Jonge Duivels, met bedrijvige Charles De Ketelaere, boeken vlotte 0-2-zege in generale repetitie richting belofte-EK

Jacky Mathijssen gaf tegen Israël bij de aftrap de voorkeur aan spelers die de voorbije maanden weinig of niet in actie kwamen, zo mocht Senne Lammens opdraven in de plaats van de gebruikelijke nummer één Maarten Vandevoordt. Voor rust werd er niet gescoord door de Jonge Duivels die in een voor hen ongebruikelijke 4-3-3-opstelling voetbalden. Een gretige Charles De Ketelaere liet zich op een dramatisch veld wel opmerken met een paar knappe passes. Hoopgevend richting Georgië.

Bij de rust voerde Mathijssen liefst zes wissels door. Die vervangingen resulteerden al vroeg in de tweede helft in een doelpunt. Na een goeie combinatie op links kon Ramazani Raskin de 0-1 aanbieden. Halfweg de tweede helft zette Raskin met een afgeweken bal de 0-2-eindscore op het bord.

Verregaande conclusies moeten aan deze zege niet worden verbonden. De Belgische beloften hebben er een doorgedreven training opzitten richting hun EK-openingswedstrijd van komende woensdag tegen Jong Oranje.

Opstelling: Lammens (46’ Delanghe), Patris (46’ Siquet), Debast, De Winter (46’ Pletinckx), De Cuyper (46’ Van der Brempt), Keita, Raskin, Matazo, De Ketelaere (46’ Balikwisha), Ramazani (66’ Engels), Vertessen (46’ Descotte)