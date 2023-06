Cd&v kiest voor Kris Poelaert als nieuwe senator

Kris Poelaert volgt Maud Vanwalleghem op, die haar mandaat neerlegde om persoonlijke redenen. Met Poelaert, al jarenlang burgemeester in het landelijke Herne, wil cd&v “de stem van landelijk Vlaanderen en de dorpsstraat luider laten weerklinken in de Wetstraat”, klinkt het in een persbericht.

“Zolang de Senaat in zijn huidige vorm bestaat, hebben we ook de plicht als politici om ermee aan de slag te gaan en zo nuttig mogelijk te gebruiken. Ik wil mijn mandaat in de Senaat dan ook gebruiken als instrument om enkele belangrijke thema’s op de politieke agenda te zetten en er zo publieke aandacht voor te vragen”, zegt Poelaert. Hij denkt onder meer aan “basisdienstverlening in landelijke gemeenten of de organisatie van de gezondheidszorg op mensenmaat”.