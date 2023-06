Freya Vandenbossche: “Conner is slachtoffer van massale haat- en roddelcampagne”

Volgens Vooruit-kopstuk Freya Van den Bossche is partijvoorzitter Conner Rousseau het slachtoffer van een “massale haat- en roddelcampagne”. “Sommige politieke tegenstrevers hebben er alles voor over om het Conner moeilijk te maken maar ik beloof hen, ze zullen er niet in lukken”, zei ze donderdagavond in Terzake.

Rousseau plaatste donderdag een interview op zijn Youtube-kanaal waarin hij zegt op zowel mannen als vrouwen te vallen. Hij heeft het ook over de blijvende worsteling met zijn geaardheid en de geruchten die daarover de ronde doen: “Ik voel me opgejaagd wild”, klonk het.

Dat de Vooruit-voorzitter nu met het nieuws naar buiten komt, heeft mogelijk ook te maken met aanhoudende geruchten over meldingen bij het parket rond ongewenst gedrag vanwege Rousseau. Vlaams Parlementslid en partijgenote Freya Van den Bossche beaamde dat in Terzake. “Het klopt dat Conner voelde dat de druk hoog was om hier iets over te zeggen. Er is een massale haat- en roddelcampagne aan de gang, al maandenlang, en daar moest ook een antwoord op komen.”

“Steken hand in het vuur voor Conner”

Een melding bij het parket van West-Vlaanderen is alvast zonder gevolg geseponeerd, en volgens Van den Bossche zal dat ook voor eventuele volgende meldingen het geval zijn. “Ik, zijn familie, vrienden, en wij bij Vooruit staan als één man achter Conner. Het parket heeft de melding onderzocht en heel duidelijk gezegd: ‘Hier is niets van aan’.”

“Sommige politieke tegenstrevers hebben er alles voor over om het Conner moeilijk te maken maar ik beloof hen, ze zullen er niet in lukken”, klonk het. Volgens Van den Bossche steken zijzelf en velen met haar “hun hand in het vuur voor Conner” en zal elke eventuele volgende melding hetzelfde gevolg krijgen. “Ik betreur het ontzettend dat het soms hoort bij een publiek leven dat mensen eender wat kunnen verspreiden.”

Depraetere: “Roddels, geruchten, en haatcampagnes”

Ook Melissa Depraetere, federaal fractieleidster voor Vooruit, staat achter haar partijvoorzitter. Zij schrikt van de reacties, zei ze in ‘De Afspraak’. Ook Depraetere geeft aan dat de communicatie van Rousseau in de context van de aanhoudende geruchten moet worden gezien. “Het is iets waar hij al langer mee bezig was en al langer wou doen, maar misschien later, of eerder, of op een andere manier”, zei ze. “Het is zo dat er een aantal verhalen zijn die niet waar blijken, maar daar ontstaan roddels, geruchten, en haatcampagnes rond. Als je de populairste politicus van België bent, wordt daar met een vergrootglas naar gekeken. Ofwel zwijg je en blijven die verhalen leven, of je zet die stap die je sowieso wel had willen zetten, maar misschien op een andere manier.”

Naast het parket van West-Vlaanderen kreeg ook het Antwerpse parket een melding over Rousseau, in de vorm van een brief. Over de inhoud daarvan wordt niet gecommuniceerd. Er is volgens het parket een opsporingsonderzoek gestart, om na te gaan of er sprake zou kunnen zijn van strafbare feiten.