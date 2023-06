T1 Wim De Decker nog twee jaar langer bij SK Beveren: “Mijn verhaal is hier nog niet geschreven”

Wim De Decker blijft trainer van SK Beveren. De 41-jarige trainer zette donderdag zijn handtekening onder een tweejarig contract op de Freethiel. Na een sterk eerste seizoen moet De Decker Beveren volgend seizoen naar eerste klasse loodsen. De club wil voortbouwen op de fundamenten die vorig seizoen gelegd zijn om zo verder door te groeien, al zullen er wellicht (kleine) veranderingen in de kern komen. “Het zou me verbazen mocht Barry bij ons blijven”, blijft De Decker realistisch over zijn goudhaantje.

SK Beveren mag onder leiding van Wim De Decker terugblikken op een geslaagd eerste seizoen. Ook al ontbrak de kers op de taart (lees: promotie). Onder de 41-jarige trainer werd er opnieuw aanvallend, attractief voetbal geserveerd op de Freethiel. Dat beide partijen tot een overeenkomst kwamen, hoeft dus niet te verbazen. “Een verrassing is het niet. Mijn verhaal is hier nog niet geschreven”, vertelt Wim De Decker. “Dit is een nieuw hoofdstuk in het boek dat we samen aan het schrijven zijn. Het vertrouwen is er, langs beide kanten. We zijn weer aan het werken aan een herkenbaar Beveren. Stabiliteit is daarin de rode draad. We waren er eigenlijk al enkele weken uit, alleen moesten de details nog op punt gesteld worden. “

Leren uit fouten

Beveren liep afgelopen seizoen de promotie op een haar mis. De club wil bouwen op de fundamenten die vorig seizoen gelegd zijn, maar ook leren uit de gemaakte fouten. De club liet vooral in het begin van het seizoen punten liggen nadat de kern niet volledig klaar was. Een fout die ze op de Freethiel niet meer willen maken. “Het is de bedoeling om de kern sneller klaar te hebben”, verduidelijkt De Decker. “Al kan je nooit echt klaar zijn bij de start van het seizoen. Op het einde kan je vaak spelers halen die eerder nog onhaalbaar waren. Het is de bedoeling om de kern zo goed als mogelijk samen te houden. Al moeten we ook beseffen dat sommige spelers zich in de kijker hebben gespeeld. En soms kan je jongens niet tegenhouden in hun ontwikkeling. Al is dat ook een teken dat we goed werk hebben geleverd.”

Een van die spelers die zich in de kijker heeft gespeeld, is topschutter Thierno Barry. “De kans dat hij vertrekt is groter dan de kans dat hij blijft”, vertelt De Decker. “We moeten realistisch blijven. Het zou me verbazen mocht hij volgend jaar nog hier spelen, al mag hij altijd blijven, natuurlijk. En wat met Mbokani? Hij had voor een jaar getekend. We staan in contact met hem. Hij heeft de verwachtingen meer dan ingelost. Maar of hij blijft, is nog te vroeg om te zeggen.”

Met Everton Luiz, David Hrncar en Sander Coopman werden al enkele contracten opengebroken. De verwachting is dat er de komende weken nog volgen. Met Vukotic vertrok wel al een van de sterkhouders. “Natuurlijk had ik Vuko graag in Beveren gehouden”, aldus De Decker. “We hebben de beste Vukotic gezien sinds hij in Beveren is. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Chapeau voor hem én voor Beveren. Hij is een exponent van het Beveren van vorig seizoen.”

Geen grootse uitspraken

Gevraagd naar de ambities laat De Decker zich nog niet verleiden tot grootste uitspraken. “Het is onze ambitie om beter te doen dan vorig seizoen. Gaan we op alle aspecten beter presteren? Waarschijnlijk niet. Toch willen we blijven groeien. De ambitie is ook afhankelijk van wat ploegen als Zulte Waregem en Oostende zullen doen. Zulte Waregem heeft met Vormer en Vossen al twee spelers met een meerwaarde voor 1B vastgelegd. De drie ploegen die gezakt zijn, gaan er niet zomaar tussen lopen. Al hebben we procentueel meer kans om te promoveren dan vorig seizoen, doordat er drie ploegen kunnen stijgen.”

Tot slot blikte De Decker nog even terug op de titel van Antwerp, de club die hij in 2017 als trainer naar eerste klasse loodste. “Het was een rollercoaster van emoties. De emoties gingen van links naar rechts bij het winnende doelpunt. Onwaarschijnlijk. Maar goed, mijn focus ligt nu op Beveren. Ik zie veel elementen die terugkomen. Wil dat zeggen dat we het volgend seizoen gaan halen? Neen, maar als we dit pad blijven bewandelen, gaan we er heel dicht bij zijn.”