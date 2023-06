Bilzen

Na de verwoestende brand in een opslagloods in Grote-Spouwen woensdagavond worstelt fruitteler Jos Moors (48) van fruitbedrijf Moors met de enorme tegenslag. Samen met zijn vader Jean (80) werkte hij jarenlang aan de groei van het bedrijf. “Alles is weg”, zucht Jos. “Maar we moeten doorgaan.”