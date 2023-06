“Erg gezellig”: Helmut Lotti treedt pas zondag op, maar hij is nu al de ster van het Graspop-weekend

Helmut Lotti maakt zondag z’n debuut op Graspop, op het Metal Dome-podium, maar hij kwam donderdagavond de weide al ‘ns verkennen. Het werd een drukke calvarietocht waarbij hij om de halve meter werd aangeklampt voor een babbel of een selfie. En opnieuw, en opnieuw. “Ik vind dat erg gezellig, maar het is goed dat ik geen werk te doen heb nu, of het zou niet vooruitgaan. (lacht) Ik heb deze week trouwens mijn eerste hardrocksong geschreven, Darkness, die ik dit weekend in primeur breng. En voorts mag het publiek zich verwachten aan een hoop herkenbare covers. Als het een beetje meezit, moet ik na één song niets meer zelf zingen.”

Wie er niet bij kan zijn, krijgt een herkansing op vrijdag 27 oktober. Dan trekt hij met Hellmut Lotti goes metal naar de Capitole in Gent. (bpr)

© Kris Van Exel

© Kris Van Exel