Aaron Van Poucke houdt woord, Jasper De Buyst vindt snelle benen terug: “We beschikken over drie troefkaarten”

De Baloise Belgium Tour is een garantie voor vuurwerk. Na het spektakelstuk om en rond Scherpenheuvel-Zichem trokken de renners donderdag de positieve lijn tussen Merelbeke en Knokke-Heist gewoon door. Aaron Van Poucke mengde zich in de vlucht van de dag. Jasper De Buyst, de eerste dag ook al prominent op het voorplan, sprintte naar de derde plaats en bezet die plaats ook in het klassement.

Aaron Van Poucke had de rit van Merelbeke naar Knokke-Heist in vet aangestipt. Het verbaasde dan ook niet dat de Adegemnaar van het Team Flanders-Baloise een plaats had in de vlucht van de dag. Een vrijgeleide kreeg de kopgroep van zes renners niet. “De verstandhouding was nochtans goed, maar het peloton gunde ons niet veel voorsprong. In de tussensprinten ging ik voluit, maar tegen de Nederlander Daan Vansintmaartensdijk was ik niet opgewassen. Na deze rit hebben Alex Colman, Sander De Pestel en ik nog uitzicht op de eindzege in dit nevenklassement. De Brit Jacob Scott is wel een taaie klant, maar we kunnen op drie paarden wedden”, zegt Van Poucke.

Vroeger dan verwacht werden de koplopers ingerekend door een nerveus peloton. Aan de kust nodigde een stevig briesje uit om het spel van de waaiers te spelen en dus spatte het peloton in verschillende groepen uit elkaar. “Ik heb me mogen dubbel plooien om bij het peloton te kunnen aanpikken”, voegt Van Poucke er nog aan toe. In het spel voor de seconden, tijdens de gouden kilometer, mengde Jasper De Buyst (Lotto-Dstny) zich in de debatten. Het sprokkelen van bonificatieseconden onderweg en aan de finish betekent dat De Buyst van de zevende naar de derde plaats doorschuift in het klassement.

Spanning troef

Dat De Buyst op De Wandelaar aan sprinten toekwam, had alles te maken met de valpartij van ploegmakker Caleb Ewan en leider Jasper Philipsen in de slotkilometers. In Beveren wordt vrijdag een individuele tijdrit afgewerkt over 15,2km. De Nederlander Fabio Jakobsen voert het klassement aan in dezelfde tijd als Mathieu van der Poel. Spanning is er troef. De Buyst volgt als derde op 7 seconden. Yves Lampaert en Florian Vermeersch, die al strepen verdienden in de strijd tegen de tijd, mogen ambities koesteren om op te schuiven in het klassement. Waaslander Sander De Pestel, die ook in de tweede rit steeds voorin te vinden was, staat elfde in het klassement op 15 seconden van Jakobsen. De tijdrit in Beveren biedt voor De Pestel kansen om het mooie klassement vast te houden en wie weet zaterdag in Durbuy en zondag in Brussel nog te verbeteren.