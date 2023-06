Er komt geen bijzonder onderzoek in zaak-Sanda Dia door Hoge Raad voor Justitie

Er komt geen bijzonder onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie in de zaak-Sanda Dia. Dat meldt de raad in een persbericht.

De kamercommissie Justitie boog zich onlangs over de vraag of de Hoge Raad voor de Justitie moest worden ingeschakeld voor een onderzoek naar mogelijke disfuncties in de zaak-Sanda Dia. De HRJ is een soort dienst extern toezicht voor het gerechtelijke apparaat, en kan – ook in concrete dossiers – op zoek naar disfuncties.

Tijdens de bespreking in het parlement bleek dat de Hoge Raad het thema al op eigen houtje op de eigen agenda had geplaatst. De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ heeft nu echter beslist dat er onvoldoende redenen zijn om ambtshalve een bijzonder onderzoek te starten.