Roermond

Het was al een topavond, woensdag, toen hij aan de hand van topvoetballer Luka Modric het veld opliep in De Kuip in Rotterdam, voorafgaand aan de halve finale in de Nations League. Donderdag werd het nóg mooier, toen Tin (10) uit het Nederlandse Roermond zijn grote held mocht opzoeken in het spelershotel van de Kroaten.