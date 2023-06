Uit de bodemstalen die buurtbewoner Aldo Rizzuto en Jef Lingier in april van vorig jaar namen, bleek acht keer de norm cadmium te zitten. In het nieuwe onderzoek werd die norm niet overschreden. — © RR

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Er is geen overschrijding van de norm voor zware metalen in de bodem van het Remo-stort in Houthalen. Tot die vaststelling komt de Bodemkundige dienst van België na een grootschalig onderzoek van verschillende bodemstalen.