Jakobsen pakt dubbelslag in Baloise Belgium Tour: “Hoe hard ik deze zege nodig had richting de Tour? Dat moet je aan Lefevere vragen”

Na Jasper Philipsen op dag één heeft ook Fabio Jakobsen (26) in de Baloise Belgium Tour zijn overwinning in aanloop naar de Tour de France beet. Na enkel ereplaatsen de afgelopen weken is het voor de Nederlander, die nu ook de leidersplaats in handen heeft, een deugddoende zege. Niet alleen voor zichzelf, ook om te tonen aan de ploeg dat ze de juiste keuze maken door hem mee te nemen naar de Tour, en niet Belgisch kampioen Tim Merlier.

Jakobsen won de sprint in Knokke-Heist met sprekend gemak, al moet er wel de kanttekening bij gemaakt worden dat met Philipsen en Caleb Ewan zijn twee grootste concurrenten in de slotkilometers tegen de grond gingen. Jakobsen bleef gespaard van pech en werd door zijn ploegmaats perfect gepiloteerd naar de zege, zijn vierde van het seizoen.

Na een derde plaats in de Elfstedenronde en een tweede plaats in de eerste etappe van deze Baloise Belgium Tour kunnen we spreken van een deugddoende overwinning. “Hoe hard ik deze zege nodig had? Dat moet je aan Lefevere vragen. Maar ik denk dat het altijd lekker is om te winnen. Het is niet zo dat ik na die ereplaatsen in paniek schiet, maar uiteindelijk fiets en train ik wel om te sprinten voor de winst. Na mijn tweede plek van woensdag was ik niet blij. Maar ook niet gefrustreerd, want ik weet dat we met een project bezig zijn voor in de Tour. En dan moet je altijd vertrouwen houden.”

Jakobsen. — © BELGA

Jakobsen naar de Tour, Merlier blijft thuis

Is Jakobsen iemand die zo’n overwinning nodig heeft om met een gerust gemoed naar de Tour te trekken, of zit het met het zelfvertrouwen van de Nederlander ook wel snor zonder zege? “Ik denk dat ik zelfvertrouwen genoeg heb, maar het is altijd handig om aan je ploegmaten en aan de ploegleiding en aan al de rest te laten zien dat je het kan. Uiteindelijk word je als sprinter afgerekend op winst of geen winst. Het contract is bij wijze van spreken ook zo opgebouwd dat je betaald wordt om ritten te winnen, dus daarvoor is het ook belangrijk.” (lacht)

Zo’n overwinning kan ook helpen om je Tourselectie af te dwingen. Maandenlang werd er gespeculeerd over wie er voor The Wolfpack naar de Tour zou gaan: Jakobsen of Merlier. De Belg vertelde deze week zelf dat hij niet naar de Tour maar naar de Vuelta trekt. “Ik denk dat die speculaties nog steeds bezig zijn”, vertelt Jakobsen. “Ik denk dat in deze ploeg de beste gaat. Ik moet zorgen dat ik gezond en heel blijf. En dan ga ik ervan uit dat ik mag starten. Maar dat betekent niet dat Tim ook niet moet zorgen dat hij fit is. Want als hij eerste reserve is, moet hij ook klaar zijn voor de Tour. ”