Brussel

Kamerlid Wouter Beke (cd&v) dient een wetsvoorstel in om nachtkijkers en geluidsdempers toe te laten in de jacht op everzwijnen. “Jagers hebben nood aan meer efficiënte middelen om op everzwijnen te kunnen jagen. Anders gaan we dit probleem in Limburg nooit kunnen indammen,” zegt Beke.