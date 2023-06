Veel geel-blauw bloed bij Zepperen-Brustem, maar de eerste wedstrijd van de voorbereiding is zeker voor Robrecht (61) en Wannes Asnong (19) een bijzonder duel. Vader zetelt in het bestuur van STVV en is architect van Stayen en zoon is spits bij Zepperen-Brustem. Zaterdag (17 uur) staan ze lijnrecht tegenover elkaar. “Ik zal niet vloeken als Wannes scoort, maar juichen? Dat weet ik niet.”