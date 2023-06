Sil Rouvrois wordt technisch directeur jeugdopleiding bij STVV

Concreet zal Rouvrois, die destijds zijn trainersloopbaan bij STVV begon als jeugdtrainer, in zijn nieuwe rol de trainers en de jeugdspelers ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op de jeugdige STVV-talenten tussen 12 en 15 jaar.

“Ik ben heel graag in Sint-Truiden, dus ik wilde mijn voetballoopbaan hier absoluut verderzetten”, reageert Rouvrois via een persbericht van STVV. “Het voorbije seizoen werden onze teams van U13 tot en met U16 kampioen. We hebben dus al heel wat talentrijke spelers en gemotiveerde trainers in huis.”