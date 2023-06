Conner Rousseau “opgejaagd wild” na meldingen grensoverschrijdend gedrag? Onderzoek loopt

In Antwerpen loopt sinds een tijd een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Dat startte nadat de moeder van een minderjarige jongen een brief naar het parket stuurde. Ook door het parket van West-Vlaanderen werd eerder dit jaar een onderzoek gevoerd met betrekking tot gelijkaardige feiten, maar dat werd zonder gevolg geklasseerd.

Het is een opmerkelijk interview waarin Vooruit-voorzitter Conner Rousseau er voor uitkomt “minstens voor de twee” te zijn, hoewel hij zelf aangeeft dat het “een soort publiek geheim is dat iedereen denkt te weten”. Wat meer vragen oproept is de timing van de bekendmaking. Dat hij zelf aangeeft zich “opgejaagd wild” te voelen, kan er iets mee te maken hebben. Mogelijk neemt Rousseau de vlucht vooruit, nadat eerder al ’t Scheldt en P-magazine onthullingen brachten over zijn privéleven. De rechtbank verplichtte telkens de artikels offline te halen.

Nu blijkt ook dat er tegen Conner Rousseau de laatste tijd twee onderzoeken werd geopend rond grensoverschrijdend gedrag. Het nieuws over de gerechtelijke onderzoeken werd donderdag bekendgemaakt door vrt en wordt bevestigd door het parket. “Het klopt dat we op 19 mei een brief ontvangen hebben. In eerste instantie zijn aan de politie de nodige opdrachten gegeven om uit te zoeken of er sprake is van strafbare feiten”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Omdat er geen formele klacht tegen Rousseau werd ingediend, gaat het voorlopig om een opsporingsonderzoek en werd er nog geen onderzoeksrechter aangesteld. Het onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie.

Tweede melding

Eerder dit jaar werd ook bij het parket van West-Vlaanderen een melding gemaakt rond grensoverschrijdend gedrag met een 17-jarige. De melding werd niet ingediend door de zeventienjarige betrokkene zelf, maar door een journalist die een reportage over Rousseau wil maken. Het voorval speelde zich af na het festival We Can Dance.

Rousseau had de betrokkene een lift aangeboden, in een auto met nog andere mensen, maar de jongen wilde al snel weer uit de wagen. Hij zou later hebben beweerd dat dat met handtastelijkheden gepaard ging. De jongen vroeg Rousseau daarna ook om zijn taxi te vergoeden en kreeg dat geld. Omdat hij later zou hebben aangegeven dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag, is de melding intussen geseponeerd.