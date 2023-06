Schoonmaakpersoneel wil minstens één euro per uur meer verdienen

De 200.000 poetsvrouwen en -mannen in ons land moeten dringend meer gaan verdienen. Minstens een euro per uur erbij. Maar dat is in feite nog veel te weinig, zegt de christelijke vakbond.

Op 20 juni is het Dag van de Schoonmaak. Dat is aanleiding voor ACV Voeding en Diensten om te wijzen op het moeilijk beroep dat schoonmaken is. Het is afmattend en betaalt zeer slecht. In de laagste loonschaal in het paritair comité schoonmaak bedraagt het loon 15,6 euro per uur. In de sector van de dienstencheques is dat nog lager: 13,91 euro voor de hoogste loonschaal.

De vakbond wil meer erkenning en sociale waardering voor het beroep, en dus ook meer loon. “Minstens een euro per uur, maar in feite zou dat veel meer moeten zijn”, zegt nationaal secretaris Kris Vanautgaerden van ACV Voeding en Diensten.

Probleem: de loonmarge voor dit en volgend jaar is 0 procent, bovenop de index. “Dat beseffen we. We vinden dat de regering een uitzondering zou moeten maken, net zoals voor de zorg is gebeurd.”