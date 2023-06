Tourgangers Jasper Philipsen en Caleb Ewan komen met schrik vrij na valpartij: “Deze miserie wilden we er echt niet bij”

Schrikmomentje in de tweede rit van de Baloise Belgium Tour. In de voorbereiding van de verwachte massaspurt raakten topspurters Jasper Philipsen (25) en Caleb Ewan (28) in elkaar verstrikt. Beiden kwamen ten val, bleven verdwaasd liggen, maar raakten uiteindelijk toch op eigen kracht tot aan de finish. De fysieke schade viel uiteindelijk mee, bij Ewan was de grootste averij vooral mentaal.

Opluchting, dat wel. Want de valpartij die Ewan en Philipsen het Knokse asfalt deed opzoeken, had erger kunnen aflopen. “Caleb en ikzelf haakten in elkaar, waarna een val niet te vermijden was”, reageerde Jasper Philipsen nadat hij van de ploegdokter van Alpecin-Deceuninck de nodige verzorging had gekregen. “Zo dicht bij de finish kan je uiteraard niets meer rechtzetten, maar ik ben al lang blij dat de schade goed meevalt. Mijn kaken doen wat pijn en ik heb enkele schaafwonden op linkerelleboog en linkerschouder. Maar mijn verdere deelname aan deze rittenkoers komt zeker niet in het gedrang.”

Jasper Philipsen met pijnlijke kaak aan de finish in Knokke. — © BELGA

Min of meer hetzelfde verhaal bij Lotto-Dstny. Ook daar werden bij Caleb Ewan vooral kneuzingen en schaafwonden vastgesteld. Maar de mentale impact van de valpartij was groot, wist ploegleider Nikolas Maes nadat hij kort even met zijn Australische spurter had gesproken. “Fysiek valt de schade mee, maar ik vrees dat dit vooral mentaal weer een tikje is. Deze miserie wilden we er echt niet bij.”

Mentale opdoffer

Temeer daar Ewan zowel fysiek als mentaal tekenen van beterschap toonde. Maes: “We hadden sinds een aantal weken echt wel het gevoel dat hij opnieuw vertrokken was en dan hebben we dit weer voor. Dit heeft niemand nodig. We zochten hier vertrouwen en dan uitgerekend in de rit die hem het beste ligt, overkomt hem dit. Mentaal zet je dan drie stappen achteruit.”

Je kon de ontgoocheling zo van het aangezicht van de ploegleider aflezen. “Dit was één van de laatste kansen voor de Tour om nog extra vertrouwen te tanken. Deze aankomst lag hem. Met de tijdrit van vrijdag en de koninginnenrit zaterdag krijgt Caleb wat tijd om te herstellen en kan ik alleen maar hopen dat hij tegen zondag opnieuw met een goed gevoel op de fiets zit.”

Want, beseft Maes, de Australiër is voor Lotto-Dstny van levensbelang met het oog op de Ronde van Frankrijk. “Ik wil nu ook niet doemdenken. De vorm is goed bij Caleb en die zal ook straks goed zijn. Caleb Ewan is nog altijd onze grootste kans op een ritzege in de Tour, daar kan je niet omheen. We hebben wel wat klimmers, er zitten rouleurs in de ploeg, maar niemand maakt meer kans op een ritzege dan Caleb. Ook met de trein zit het goed. De Buyst zorgt altijd voor een uitstekende plaatsing, de verstandhouding met Guarnieri verloopt almaar beter, Frison en Vermeersch doen hun werk. Ik ben er zeker van dat we komende maandag acht renners kunnen selecteren die een meerwaarde betekenen voor de Tour de France. Met Caleb Ewan als onze spurter.”

Ewan. — © Getty Images

Van der Poel tweede

Bij Alpecin-Deceuninck was de stemming iets relaxter. Mathieu van der Poel spurtte in afwezigheid van Philipsen naar de tweede plaats, een plaats die hij ook bekleedt in het algemeen klassement. “Toch is het jammer dat Jasper niet kon meespurten”, vond MvdP. “Hij is sowieso de snelste van ons twee. Na zijn val moesten we razendsnel omschakelen. Jammer genoeg zat ik te ver bij het opdraaien van de laatste rechte lijn. Maar ik ga nu niet beweren dat ik Fabio geklopt zou hebben, mocht ik echt op zijn wiel hebben gezeten.”

In het algemeen klassement staat Van der Poel in dezelfde tijd als Jakobsen op de tweede plaats. Vandaag staat in Beveren een individuele tijdrit op het programma. “Ja, daar hebben we op getraind”, aldus ploegleider Christoph Roodhooft. “Niet te fanatiek, maar toch. Of dit nu betekent dat Mathieu een dijk van een tijdrit gaat rijden, moeten we nog afwachten.”