“Hij is gereanimeerd en met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht”: paniek in Zwitserland na zware valpartij Gino Mäder

De vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland is ontsierd door zware valpartijen in de afdaling van de Albulapas naar de finish. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) is oké, Gino Mäder (Bahrain Victorious) is er erger aan toe. De 26-jarige Zwitser werd ter plekke gereanimeerd en met de helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd.

Over de toestand van Mäder zijn er voorlopig niet veel details bekend, maar er heerst wel paniek. “Twee coureurs zijn tegen een enorm hoge snelheid gecrasht”, vertelde koersdirecteur Olivier Senn in deen persmededeling. “De dokter was twee minuten na de val ter plaatse. Sheffield was bij bewustzijn en werd naar een nabij ziekenhuis gevoerd met kneuzingen en een hersenschudding. Mäder lag bewegingsloos aan de kant van de weg en werd onmiddellijk gereanimeerd voordat hij werd overgebracht naar het ziekenhuis met de helikopter. De ernst van zijn verwondingen is nog niet duidelijk. Een update zal gegeven worden zodra de informatie beschikbaar is.”

De Albulapas (18 kilometer aan een gemiddeld stijging van 6,5 procent) was de slotklim in de zware vijfde etappe, maar de finish lag niet op de top. Die lag na een afdaling van 9,5 kilometer. Remco Evenepoel vond het ronduit gevaarlijk en was er niet over te spreken.