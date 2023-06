Bilzen

Als straks tienduizenden laadpalen bijkomen in ons land, wordt ook de vraag naar installateurs steeds groter. Daarom gaat de Provinciale secundaire school Bilzen in de technische afdelingen studenten in de tweede en derde graad de expertise aanleren. Het bedrijf Veton heeft als didactisch materiaal drie laadpalen geschonken aan de school.