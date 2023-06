Lanaken

Woensdag werden in Ontmoetingscentrum Jeugdpark in Smeermaas de plannen voorgesteld van de door het gemeentebestuur geplande herinrichting van het Bauduinplein, de Oude Heirbaan en Kluisstraat bij de Sint-Jozefskerk. Een veertigtal inwoners kwam opdagen en kreeg er uitleg over de ingrijpende plannen.