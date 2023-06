‘The Imp’ tegen ‘His Majesty’: op papier een World Cup of darts-match die weinig betekent, tot je het verhaal van de twee leest

Vrijdagnamiddag krijgen we een bijzonder duel te zien tijdens de World Cup of darts in Frankfurt. Dan neemt eeuwige deelnemer Gibraltar het op tegen debutant Guyana. En vooral: dan speelt Craig Galliano tegen Sudesh Fitzgerald.

Weliswaar in een koppelwedstrijd, maar toch. Beide darters hebben een opmerkelijk verhaal.

De voetballende darter

Allereerst: Galliano. De 21-jarige Gibraltarees doet mee aan zijn derde World Cup, na eerdere optredens in 2020 en 2022. Hij hoopt voor de eerste keer een partij te winnen. Gibraltar is er sinds de eerste editie altijd al bij geweest op het WK voor landenteams. Slechts één keer raakten ze voorbij de eerste ronde, in 2013 met nationaal icoon Dyson Parody. Maar nu Guyana bij in de (nieuwe) groepsfase zit, is een overwinning absoluut mogelijk.

De regering van Gibraltar plaatste deze week zelfs een officiële aankondiging op hun website. “Het kon niet zwaarder zijn voor ons team aangezien titelverdediger Australië in de groep zit”, zegt Minister van Sport Hon Steven Linares. “Maar ik ben er zeker van dat Craig en Justin (Hewitt, red.) niet terug zullen deinzen en weten voor welke uitdaging ze staan. Ik wens ze veel succes!”

© Gibraltar.gov

Galliano begon al op vroeg met darten, op z’n tweede zou hij zijn eerste bord gekregen hebben, en kroonde zich al snel tot juniorenkampioenen van zijn land (twee keer zelfs). Hij won ook het jeugdtoernooi van de Gibraltar Open. Op z’n 18de won Galliano het kwalificatietoernooi voor de World Cup en mocht hij zijn debuut maken op het grote podium. Sindsdien haalde ‘The Imp’ een halve finale op de PDC Developement Tour (topcompetitie tot 23 jaar), deed hij mee aan de Q-School (toernooi om profkaart te halen) en keek hij ex-wereldkampioen Peter Wright in de ogen op de Gibraltar Darts Trophy na een zege tegen Belgisch profdarter Mario Vandenbogaerde.

En dat alles terwijl Galliano ook gewoon voetbal speelt, als semiprof. De Gibraltarees doorliep de jeugdreeksen bij topclub Lincoln Red Imps en zette vervolgens de stap naar de eerste ploeg van de 27-voudige kampioen. Hoewel hij er nooit een vaste waarde werd, maakte Galliano verschillende optredens in de Gibraltarese eerste klasse. Ook vorig seizoen nog in dienst van Glacis United. En hij speelde ook drie keer voor de U23 van zijn land. Deze zomer is hij een vrije speler en dus op te pikken door eender welke voetbalploeg ter wereld (of in Gibraltar). Voor meer statistieken: check de Transfermarkt-pagina van Craig Galliano.

“Ik heb voetbal wel een beetje aan de kant geschoven de voorbije maanden”, aldus Galliano in een recent interview met Youtube-kanaal Tungsten Tales. “Darts is waar mijn focus ligt, daarin wil ik het maken. Plus, ik werk daarnaast ook. Maar het is leuk om je hoofd vrij te maken en eens iets anders te doen dan pijltjes gooien. Natuurlijk gaat er een punt komen waarop ik zal moeten kiezen en dan zal dat voor darts zijn. Het niveau is gewoon te hoog om er nog iets naast te doen. Ik heb ook meer kansen als darter dan als voetballer.”

Van coma naar World Cup

Aan de overkant staat Guyana voor de allereerste keer op de World Cup, nadat Sudesh Fitzgerald en Norman Madhoo zich plaatsten via het Zuid-Amerikaans kwalificatietoernooi. De 36-jarige Fitzgerald haalde veertien jaar geleden het WK als individu en nu dus als team. Maar dat laatste mag op zich een klein wonder genoemd worden.

De speler die door het leven gaat als ‘His Majesty’ lag enkele maanden eerder namelijk nog een tijdje in een coma. Fitzgerald was betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. Hij liep daarbij verschillende interne bloedingen op, plus een gebroken kaak, gebroken heup en gebroken voet. De darter verloor ook een deel van zijn lever.

“Ik was buiten bewustzijn, dus ik weet er eigenlijk niet veel meer van”, vertelde de Guyanees aan Weekly Dartscast. “Het waren mijn familie en vrienden die het lastigste deel meemaakten: omgaan met de situatie. Hoe mijn vrouw dat gedaan heeft… Straf. Ze is naast mijn moeder waarschijnlijk de sterkste persoon die ik ken.”

Een vriend van Fitzgerald zette al snel een Gofundme-pagina op om de darter naar een privaat ziekenhuis te krijgen wegens de ernst van de blessures. Wat uiteindelijk ook lukte, met het resultaat dat de Guyanees deze week op de World Cup staat. Van een comeback gesproken...