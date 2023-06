Remco Evenepoel niet te spreken over finish na “onverantwoorde” afdaling in Zwitserland: “Er moet altijd eerst iets gebeuren”

De koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland werd geen onverdeeld succes voor Remco Evenepoel. Onze landgenoot kon zijn concurrenten voor de eindzege niet volgen op de slotklim en moest uiteindelijk een half minuutje prijsgeven. Achteraf bleef hij er rustig onder, maar over het parcours was hij niet te spreken.

Remco Evenepoel moest op de Albulapass de rol lossen en kwam uiteindelijk op drie minuten binnen van winnaar Ayuso. In het algemeen klassement moest de wereldkampioen ook terrein prijsgeven, maar toch gelooft hij nog in de eindzege. “Ik voel elke dag verbetering”, zei Evenepoel tevreden. “Het was jammer dat ik op 300 meter van de top moest lossen, maar ik mag ook nog niet te veel verwachten. Ik ben tevreden met mijn prestatie gezien wat er de afgelopen maand is gebeurd. Ik rijd tenslotte tegen allemaal renners in heel goede conditie, die in volle aanloop zijn naar de Tour.”

Onze landgenoot weet dat hij nog niet zijn beste zelve is en dus was temporiseren vandaag de slimste keuze. “Toen Gall het tempo verhoogde met nog zeven kilometer te gaan tot de top, heb ik mijn eigen tempo gekozen. Ik wilde niet volle bak meegaan, maar ik botste toch tegen mijn plafond. Als ik in topconditie ben, kan ik nog een watt of vijftien meer trappen”, wist Evenepoel. Hij weet ook waar momenteel zijn pijnpunt ligt. “Een strak tempo kan ik goed aan, maar met tempowisselingen heb ik het wel moeilijk.”

© EPA-EFE

In zijn vooruitblik naar de laatste dagen was Evenepoel hoopvol, maar realistisch. “Morgen wordt niet zo rustig als iedereen denkt. De dag erna is het zaak om goed te herstellen en superbenen te vinden voor zondag. De aankomst ligt dan bergop dus als het hard gaat in het peloton, kan ik gokken op een sprint.” Voor morgen duidt de wereldkampioen Wout Van Aert aan als een van de favorieten. “Morgen hebben Wout en Girmay de beste kansen. Volgens mij kan het twee kanten uit.”

Kritiek op afdaling

Nog voor de start gaf Evenepoel al kritiek op het parcours van vandaag. Met name de afdaling na de laatste klim richting finish was volgens onze landgenoot onnodig risicovol. “Ik ben trouwens niet de enige die de afdaling gevaarlijk vond. ‘Dat is koers’, hoor je ze zeggen. Maar als er een overwinning op het spel staat, neemt iedereen risico’s. Er moet precies altijd iets gebeuren voordat er besef komt dat het onverantwoord is. Met zo’n mooie slotklim kan je ook boven aankomen, maar er moest nog wat spektakel zijn”, aldus een gefrustreerde Evenepoel. “Jammer aan etappe van vandaag, zo’n stijle klim afrijden in finale, mag wel eens over nagedacht worden.”