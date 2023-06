Met de Fight Night in het Vlaams-Brabantse Roosdaal vindt zaterdag één van de beste boksgala’s van het jaar op Belgische bodem plaats. Wereldtopper Femke Hermans verdedigt er haar IBO-wereldtitel bij de superwelters. Met Hovo Martirosyan en Ari Avdimetaj zijn er ook twee Limburgers van de partij in de uitverkochte Alfasun Arena. Een vooruitblik op de Fight Night in vier opmerkelijke cijfers.