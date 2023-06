7 tips om veilig met je elektrische fiets op pad te gaan

1. Test je fiets

Kies een elektrische fiets die bij je past, en laat hem op de juiste maat afstellen. Ben je van plan een nieuwe elektrische fiets te kopen, of heb je er pas een gekocht, test deze dan altijd eerst voorzichtig uit in een rustige omgeving. Ga dus niet meteen langs een drukke baan fietsen, maar oefen eerst even op een leeg parkeerterrein of een rustig straatje. Zorg dat je je fiets goed kent.

2. Draag een helm

Je kan altijd een keer vallen met de fiets. Een elektrische fiets rijdt sneller, waardoor je ook harder valt. Met een fietshelm verklein je het risico op een hoofdletsel. Wil je zeker zijn dat je veilig de weg op gaat, koop dan een goede fietshelm.

3. Vertrek voorzichtig

Een elektrische fiets is een stuk zwaarder dan een gewone fiets. Vertrek steeds op een lage versnelling en met een lage ondersteuning. De meeste ongelukken gebeuren namelijk tijdens het opstappen, afstappen en remmen.

4. Pas je snelheid aan

Een elektrische fiets rijdt even snel als een bromfiets, zonder het bijhorende geluid. Hou er dus rekening mee dat andere weggebruikers je niet horen aankomen, of dat je sneller rijdt dan ze verwachten. Om ongelukken te voorkomen, anticipeer je best op de verkeerssituatie en weersomstandigheden. Rij dus minder hard op drukke plaatsen en wanneer het wegdek nat is. Gebruik de ondersteuning waar je je zelf comfortabel bij voelt, zodat je de fiets altijd onder controle hebt.

5. Onderhoud je remmen

Een plots remmanoeuvre vermijden is het best, maar als het toch nodig is, wil je dat je remmen optimaal functioneren. Laat ze daarom tijdens een groot onderhoud altijd nakijken, en test zelf ook bij elke rit of je remmen nog goed werken. Je elektrische fiets regelmatig schoonmaken en de remkabels insmeren doet wonderen.

6. Zorg dat je gezien wordt

Zorg dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers, ook in het donker. Degelijke fietsverlichting en een fluohesje of reflecterende items op je kleding en fiets zijn essentieel voor je de weg opgaat.

7. Zet je fiets op slot

Niet voor je eigen veiligheid, maar voor die van je fiets: zet hem steeds op slot, ook als je hem maar even onbeheerd moet achterlaten. Elektrische fietsen zijn gegeerd, dus een extra stevig slot is geen overbodige luxe.

