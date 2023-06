Bekijk de volledige coming-outvideo van Conner Rousseau: “Ik heb het pas 2 weken geleden tegen mijn moeder verteld”

Conner Rousseau komt in een vijtien minuten lange video uit de kast als “minstens voor de twee”. De Vooruit-voorzitter liet zich daarvoor interviewen door tv-maker Eric Goens. De integrale video is hier te bekijken.

Conner Rousseau: “Ik voel me een beetje gestresseerd voor wat komen gaat. Ik heb mezelf graag de illusie gemaakt dat er niets over zeggen het minst erge was.”

Eric Goens: “Maar dan vreet het jezelf op?”

Rousseau: “Blijkbaar.”

Goens: “Het is het soort publieke geheim wat iedereen allang denkt te weten en waar jij nog mee worstelt.”

Rousseau: “Ja, zoiets. Het is...Ja, hoe moet ik dat zeggen? Normaal gezien kom ik goed uit mijn woorden, en nu als het over jezelf gaat...Het is iets waar iedereen graag over speculeert en waar ik nu zeker al een jaar of drie mee worstel. Zeker als iedereen er naar vraagt. ‘Het is geen issue hoor, maar we willen het wel weten.’ Dat gaat een jaar, twee, drie, maar ik merk dat ik op een punt ben gekomen waar het mij enorm verlamt.”

Goens: “Twee jaar geleden zei je in Het huis: ‘Ik droom van een gezin: vrouw, kind, huisje, tuintje, keukentje,...”

Rousseau: “Ik denk niet dat ik ooit het woord ‘vrouw’ gezegd heb. Dat moet je opzoeken. Ik heb gezegd: ik droom van een gezin en kinderen. Ik struggle met mijn geaardheid, sowieso. We zijn fucking 2023 dus op zich is dat geen issue, maar voor mijzelf is het iets waar ik het - het is al beter dan een paar jaar geleden - maar waar ik het nog altijd gigantisch lastig mee heb.”

Goens: Wat is erop tegen om te zeggen: ‘ik ben voor de mannen’.

Conner: “Omdat ik dat ten eerste nog niet echt weet, wat ik ben. Ik vind het ook niet tof als mensen er altijd een term op willen kleven, of in hokjes denken. Maar ik val minstens op de twee. Moest je mij dat vijf jaren geleden gevraagd hebben zou ik dat niet gezegd hebben, nu zeg ik dat wel. We zien wel hoe het verder evolueert. Waarom heb ik dat nog niet publiek gemaakt? Omdat ik dacht: zolang ik ermee struggle, vind ik niet dat andere mensen er affaire mee hebben. Ik vind dat nog altijd niet maar bon, ik ben er nu vanaf. Waarom ik ermee struggle? Het maakt het leven echt niet gemakkelijker dat je niet volledig hetero bent, op z’n zachtst gezegd. Zeker als je niet weet waar het leven je nog naartoe gaat brengen, wat er nog allemaal zal veranderen, wat het uiteindelijk wordt. Of als je zoals ik een sterke kinderwens hebt, dat maakt het ook niet makkelijker.”