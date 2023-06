Conner Rousseau sprak voor het eerst over zijn geaardheid tegen vriendin: “Ze zei: ‘wat is het probleem?’”

Conner Rousseau maakt donderdag via een video-interview op zijn Instagrampagina en YouTube-kanaal bekend dat hij biseksueel is. Pas twee jaar geleden kwam deelde de Vooruit-voorzitter tegenover iemand, zijn beste vriendin, die gevoelens. “Ze zei: ‘wat is het probleem, da’s keigoed’”, vertelt Rousseau aan reportagemaker Eric Goens.