Mathieu van der Poel baalt nadat hij plots moest sprinten in Baloise Belgium Tour door val Philipsen: “We kwamen van iets te ver”

“We moesten snel beslissen en dan heb ik de sprint gedaan, maar het is natuurlijk wel jammer want Jasper heeft toch de snellere benen”, vertelde Van der Poel meteen na de finish bij Eurosport. “Ik weet niet hoe hij gevallen is.” Philipsen kwam op iets meer dan drie kilometer van de finish in aanraking met Caleb Ewan en beide sprinters gingen tegen de vlakte. De Limburger stond wel snel weer recht, maar is zijn leiderstrui kwijt.

“Het was heel hectisch naar die laatste bocht”, doet Van der Poel zijn verhaal van de sprint. “Ik wilde eerst voor het wiel van Fabio (Jakobsen, red) gaan, maar dan heb ik toch op onze eigen lead-out vertrouwd. We kwamen van iets te ver. Dat is jammer, ik weet niet of ik hem anders had geklopt. In eerste instantie is het natuurlijk jammer dat Jasper niet kon sprinten.”

Jakobsen neemt de leiderstrui over van Philipsen, Van der Poel is tweede in het algemeen klassement in dezelfde tijd.