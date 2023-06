Albanese drugsrunner krijgt 18 maanden cel voor verkoop in Hasselt

Een 21-jarige Albanees is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel voor de verkoop van cocaïne. Tijdens het proces klonk het nog dat de provinciehoofdplaats de jongste tijd veel last heeft van drugsverkopers uit Albanië.

Net zoals zijn ‘collega’s’ was ook deze dader gerekruteerd in zijn thuisland. Kopstukken spelen er handig op in dat de jongeren in armoede leven en moeten rondkomen met enkele honderden euro’s per maand. Onder het mom dat ze nauwelijks wat te verliezen hebben, zakken ze af naar België in de hoop duizenden euro’s te verdienen. Deze dader liep op 4 april tegen de lamp. Een patrouille van politie LRH hield de fietsende Albanees staande. Waarom hij hier was, kon de jongeman niet verklaren. Een fouille leverde 21 pakjes cocaïne en 275 euro cash op. In zijn gsm troffen de speurders allerhande druggerelateerde berichten aan. Op zijn verblijfadres bleek de twintiger in het bezit te zijn van 238 gram cocaïne en 2.500 euro cash. Op de zitting betwistte de jonge dader de feiten niet. Naast 18 maanden cel legde de rechter hem ook nog een boete van 8.000 euro op. De aangetroffen drugs en het geld zijn verbeurd verklaard.