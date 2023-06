Pech voor Philipsen! Fabio Jakobsen profiteert van valpartij in volle finale, Mathieu van der Poel sprint nog naar tweede plaats in Baloise Belgium Tour

De tweede etappe in de Baloise Belgium Tour is ontsierd door een zware valpartij op iets meer dan drie kilometer van de finish. Onder meer Jasper Philipsen, de winnaar van woensdag, en Caleb Ewan gingen tegen de vlakte. Fabio Jakobsen profiteerde en snelde naar winst. Mathieu van der Poel snelde nog naar de tweede plaats, Jasper De Buyst vervolledigde het podium.

Na de eerste rit in de Baloise Belgium Tour was ook de tweede etappe er eentje voor de snelle mannen. Een vijftal met één Belg, drie Nederlanders en een Australiër koos voor een dagje in de vlucht: Van Poucke, Van Empel, Daemen, van Sintmaartensdijk en Fouché.

Het was eigenlijk de hele dag wachten op de sprint in Knokke-Heist en het werd alleen maar nerveuzer. Er werd serieus tempo gemaakt. De Gouden Kilometer op 15 kilometer van de finish leverde al wat spektakel op. De eerste sprint werd gewonnen door Rasmus Tiller, de tweede door Mathias Vacek en de derde door Yves Lampaert.

Op iets meer dan drie kilometer van de finish ging het mis in het peloton. Jasper Philipsen en Caleb Ewan haakten in elkaar en gingen tegen de vlakte, weg winstkansen. De twee sprinters namen ook nog redelijk wat andere renners mee in hun val.

Zo kreeg Fabio Jakobsen eigenlijk een vrijgeleide naar winst. Toch kwamen Mathieu van der Poel en Jasper De Buyst, de lead-outs van Philipsen en Ewan, nog gevaarlijk dicht. Jakobsen neemt de leiderstrui over van Philipsen, Van der Poel is tweede in het algemeen klassement in dezelfde tijd.

Uitslag rit 2

1. Fabio Jakobsen

2. Mathieu Van Der Poel

3. Jasper De Buyst

4. Alexander Kristoff

5. Soren Waerenskjold

6. Gerben Thijssen

7. Rory Townsend

8. Emils Liepins

9. Oded Kogut

10. Matteo Malucelli

Stand na rit 2

1. Fabio Jakobsen 7h30’05”

2. Mathieu van der Poel +0”

3. Jasper De Buyst +7”

4. Casper Pedersen +10”

5. Rasmus Tiller +10”

6. Timothy Dupont +12”

7. Mathias Vacek +13”

8. Yves Lampaert +13”

9. Florian Vermeersch +15”

10. Jasper Stuyven +15”