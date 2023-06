Eerste straatverpleegster in Hasselt: “Daklozen zijn niet de mannen die leven van de vuilnisbak”

Hasselt/Sint-Truiden

Vanaf oktober start Sint-Truiden als tweede Limburgse stad met straatverpleegkundigen om dak- en thuislozen te verzorgen. Daarvoor slaan Wit-Gele Kruis Limburg, de stad en psychiatrisch ziekenhuis Asster de handen in elkaar. Hasselt was pionier met de eerste Vlaamse straatverpleger, nu is er met Ilvie Awouters ook de eerste straatverpleegster. “Of ik ooit schrik heb? Neen, ik kan mijn mannetje staan.”