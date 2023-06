Neos Genk maakt kennis met de Joodse cultuur

Een vlotte rit zorgde ervoor dat alles volgens plan kon starten, nl. een begeleide wandeling in de buurt van het station, waar zich de Jodenwijk bevindt. In drie groepen werden de bezoekers onderweg ondergedompeld in de voor hen bizarre leefwijze van de Joodse cultuur. Naar aanleiding van de onlangs lopende tv-reeks 'Shalom allemaal' konden de meesten zich er al iets bij voorstellen. In de synagoge werden ze verder wat wijzer over hun leefwijze.De dames onthielden vooral dat de mannen iedere vrijdag een bloemetje schenken aan hun vrouw. Dit vonden ze wel een leuk idee, maar het haalde toch niemand over de streep om zich te bekeren.‘s Middags genoten de Neosleden van een koosjere maaltijd. Intussen kregen ze van de uitbater van Hoffy’s meer toelichting wat dit allemaal inhoudt. Dit leverde ook grappige situaties op. Je mag bijvoorbeeld één glas wijn nuttigen per dag, maar niemand bepaalt de grootte ervan. Zo hadden ze heel wat stof om over na te praten op de terugreis.