Remco Evenepoel kan favorieten niet volgen op zware slotklim in Zwitserland, jonge Spanjaard Juan Ayuso wint vijfde etappe

De renners kregen donderdag in Zwitserland weer een stevige etappe voor de kiezen: 211 kilometer lang en bijna 5.000 hoogtemeters met de Albulapas in volle finale en tot slot een afdaling van bijna tien kilometer tot aan de finish.

Een grote, interessante groep vroege vluchters rook zijn kans. De grootste naam: Wout van Aert. Onderweg sprokkelde onze landgenoot punten voor zijn puntentrui, maar hij wilde ook de etappe winnen. Andere klinkende namen in de ruime groep: onder meer Stefan Küng, Rui Costa, Quinn Simons, Hugo Houle, Neilson Powless en Sergio Higuita. Niet slecht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een vrijgeleide kreeg de mooie groep echter niet van het peloton - de mannetjes van Remco Evenepoel bepaalden het tempo op de Albulapas en hun voorsprong van drie minuten slonk zienderogen. Bij de vluchters dropte Powless een bommetje, alleen Rui Costa en Antonio Tiberi, een van de minder bekende namen in de vlucht, konden nog volgen. Van Aert was bedrijvig in de vlucht, maar reed uiteindelijk op eigen tempo naar boven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Evenepoel en Uijtdebroeks in moeilijkheden

De ploegmaats van Evenepoel deden wat ze moesten doen, maar de wereldkampioen zelf had geen antwoord toen Felix Gall, de gele trui en winnaar van woensdag, aanviel op zo’n zes kilometer van de top van de Albulapas. Ook onze andere landgenoot Cian Uijtdebroeks - de voorbije dagen bijzonder sterk - kon niet direct volgen.

Uiteindelijk was de jonge Spanjaard Juan Ayuso als eerste boven op de Albulapas nadat hij een fenomenale beklimming reed. Na een lange, snelle afdaling van 9,5 kilometer mocht Ayuso juichen. Knappe inspanning van de klimmer van UAE. In de groep der favorieten was Mattias Skjelmose de sterkste, Pello Bilbao vervolledigde het podium.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Evenepoel en Uijtdebroeks finishten uiteindelijk als tiende en twaalfde op 1’20” van de winnaar en op een kleine halve minuut van de andere favorieten. Uiteindelijk bleef de schade dus toch nog beperkt. In het klassement zakt Evenepoel van de derde naar de vierde plaats, Uijtdebroeks van de achtste naar de negende plaats. Dylan Teuns komt de top tien binnen.

Uitslag etappe 5

1. Juan Ayuso in 5h23’01”

2. Mattias Skjelmose +54”

3. Pello Bilbao +54”

4. Rigoberto Uran +54”

5. Romain Bardet +54”

6. Wilco Kelderman +54”

7. Rui Costa +58”

8. Felix Gall +58”

9. Antonio Tiberi +1’01”

10. Remco Evenepoel +1’20”

11. Dylan Teuns +1’21”

12. Cian Uijtdebroeks 1’21”