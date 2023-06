Tien jaar na zijn transfer van Lierse naar Parma dwong Soufiane Bidaoui promotie naar de Serie A af: “Ik heb wel wat spijt dat ik er op jongere leeftijd niet wat meer speelde”

Een halfjaar na zijn transfer van Ascoli naar Frosinone staat Soufiane Bidaoui weer in de Serie A, waar hij in het seizoen 2014-15 al een paar wedstrijden speelde. “Gelukkig had ik dit seizoen geen play-offs nodig om de promotie te behalen”, aldus de 33-jarige flankaanvaller, die in het verleden met Crotone, Spezia en Ascoli onderuitging in de nacompetitie. Een gesprek over een decennium in La Dolce Italia.

“De voorbereiding begint pas begin juli. Ik heb dus nog even vrij. Het zijn hier ook lange seizoenen hè, door die play-offs. Tot eind mei, begin juni kun je hier bezig zijn”, vertelt Bidaoui ons vanop vakantie in Marokko.

De Brusselaar kan het weten, want een paar weken geleden was het op de kop tien jaar geleden dat de ex-speler van Diegem Sport, KVC Westerlo, KSV Roeselare en Lierse SK een contract versierde bij Parma FC. Sindsdien speelde Bidaoui, die in 2012 met Marokko deelnam aan de Olympische Spelen in Londen, onafgebroken in Italië. In die periode bereikte hij met drie verschillende clubs de promotieplayoffs.

“In mijn eerste seizoen voor het eerst. Parma had me meteen uitgeleend aan FC Crotone. De club liet me trouwens pas na mijn handtekening weten dat ze me zouden uitlenen. Maar ja, ik was toen nog jong”, aldus Bidaoui, die dat seizoen in de promotieplayoffs sneuvelde tegen FC Bari.

Hakbal van Ménez

Op 14 september 2014 volgde zijn Serie A-debuut: in een spectaculaire 4-5-nederlaag tegen AC Milan mocht hij in het slotkwartier invallen, nog geen minuut voordat Jérémy Ménez met een wondermooie hakbal het vijfde Milanese doelpunt scoorde. Na zijn knieblessure maakte trainer Roberto Donadoni in januari 2015 driemaal op rij gebruik van hem, maar op het einde van de maand werd hij tot het einde van het seizoen uitgeleend aan ... tweedeklasser US Latina Calcio. Het lot van een jonge speler bij een Italiaanse club.

Na het faillissement van Parma in 2015 bleef Bidaoui een jaar zonder club. Zijn volgende club, US Avellino, ging in 2018 eveneens op de fles. Vanaf dan liep zijn carrièrepad weer omhoog. In het seizoen 2018-19 behaalde hij met Spezia een ticket voor de play-offs, evenwel zonder succes. In het seizoen daarop promoveerde de club uit Ligurië wél – ten koste van... Frosinone –, maar dan zonder Bidaoui, die er in een door de coronapandemie extra lang seizoen al niet meer bij was toen de eindronde in augustus werd afgewerkt.

Kink in de kabel

Na opnieuw een halfjaar zonder club tekende Bidaoui in januari 2021 bij Ascoli Calcio, waarmee hij zich in 2022 voor de derde keer in vier seizoenen plaatste voor de promotieplayoffs. Ditmaal heette de spelbreker Benevento. Vervolgens kwam er een kink in de kabel.

“Ik had een nieuw tweejarig contract ondertekend bij Ascoli, maar een trainerswissel heeft ervoor gezorgd dat ik minder aan spelen toekwam. Waarop Frosinone, dat toen al met een comfortabele voorsprong op kop stond, me tijdens de winter heeft gekocht. De directeur kende me nog van bij Spezia, en Frosinone kende mij vast ook nog, want ik scoorde in het verleden vrij vaak tegen hen.”

Lekker eten

Frosinone gaf zijn koppositie niet meer weg, waardoor Bidaoui na drie verloren play-offs (en een gemiste kans in 2020) eindelijk een promotie naar de Serie A beet had. Zelfs als Frosinone een retourtje Serie B krijgt, dit pakken ze hem niet meer af.

“Mijn enige spijt is dat ik niet wat meer in de Serie A heb kunnen spelen toen ik nog jonger was. Maar nu komt er een mooie kans. Die ga ik proberen zo goed mogelijk te benutten”, aldus Bidaoui, die nog niet meteen denkt aan een terugkeer naar België.

“Wie weet in de herfst van mijn carrière, of het zou moeten zijn dat er een goed aanbod komt. Ik weet zelfs niet of ze mij nog kennen in België. Ik ben het hier nu ook gewend in Italië, zowel qua voetbal als qua cultuur. Bovendien kun je hier lekker eten. (lacht) We gaan elkaar geen blaasjes wijsmaken: dit is een prachtig land.”