Vincent Vanasch stoomt zich klaar voor Pro League en EK met Red Lions en is blij dat hij weer in België kan spelen: “Meer tijd thuis met mijn jonge kinderen”

“Na die drie mooie jaren in Keulen, was het nu tijd voor Orée. Gezien de grote internationale kampioenschappen naderbij sluipen, komen vele internationals terug in België spelen”, weet Vincent Vanasch. — © BELGA

De nationale hockeymannen, de Red Lions, zijn na een kleine pauze weer aan competitie toe. In Antwerpen spelen ze tussen 16 juni en 5 juli ze de Pro League. Ze komen telkens twee keer uit tegen Australië, Nieuw-Zeeland, Nederland en Spanje. Veel jonge spelers zullen speelkansen krijgen. Nationale doelman Vincent ‘The Wall’ Vanasch (35) is blij met opnieuw wat actie en zijn transfer van Europese topper Rot-Weiss Köln naar Royal Orée in Sint-Pieters-Woluwe.

“Deze overgang heeft een impact op mijn privéleven. Ik moet veel minder kilometers afleggen, ben dan minder onderweg en dan ben ik meer thuis bij mijn jonge kinderen, een zoon van vijf jaar en een dochter van achttien maanden. Dat zal me meer rust schenken”, wist de dertiger uit Wezembeek-Oppem. “Na drie jaar Keulen was het goed geweest. We behaalden drie keer de finale om het kampioenschap en wonnen deze steeds. We plaatsten ons twee keer voor de finale van de Euro Hockey League en verloren die twee keer, maar ik noem dat geen nederlagen maar twee keer enorm veel ervaring. Er is een tijd voor alles, na die drie mooie jaren in Keulen, was het nu tijd voor Orée”, wist de doelwachter. “Orée is al jaren een stabiele club en ze vormde doorheen de loop van de jaren verschillende topspelers. Gezien de grote internationale kampioenschappen naderbij sluipen, komen vele internationals terug in België spelen. Ik hoop dat er door mijn komst veel talent bij de club wilt blijven. Ze speelden jaren voor de top van het klassement, het voorbije seizoen lukte dat niet. Hopelijk kunnen we dat dit volgend jaar corrigeren, om dan op termijn voor de titel te spelen.”

Openen tegen Australië

De komende Pro League staat in het teken van het EK in Mönchengladbach (18-27/08). “In de Pro League gaan we verschillende zaken en tactieken uitproberen. Vele jonge spelers zullen speelminuten krijgen. Het is goed dat we weer voor onze eigen fans in actie kunnen komen in Antwerpen, dat zal ons deugd doen. Het zal ons plezier doen om ze terug te zien. Deze Pro League was puur in het vooruitzicht van het Europees kampioenschap. Op langere termijn ligt de focus volledig op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, als titelverdediger trekken we er met ambitie heen.”

De Red Lions beginnen op zaterdagnamiddag 17 juni aan hun Pro League vanaf 16.30 uur tegen Australië, hen klopten ze in de olympische finale in Tokio in 2021.