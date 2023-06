Franse sportkrant beloont Bilal El Khannouss met achtste plaats in lijst met grootste talenten ter wereld

Bilal El Khannouss heeft er met KRC Genk een fantastisch seizoen opzitten. En dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Zo beloont de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe de 19-jarige Marokkaan met de achtste plaats in haar wereldwijde top dertig van de beste voetballers onder de twintig jaar van het voorbije seizoen.