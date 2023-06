Greet Minnen en Yanina Wickmayer bereiken halve finales dubbelspel op WTA Rosmalen na zege tegen tweede reekshoofden

Het Belgische duo versloeg in de kwartfinales (tweede ronde) de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez en de Australische Ellen Perez, de tweede reekshoofden, in 7-6 (7/3), 2-6 en 10/8 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 32 minuten. De volgende tegenstandsters van Minnen en Wickmayer zijn nog niet gekend.

Melichar-Martinez en Perez haalden het in de eerste dubbelronde van Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens in twee sets (6-3 en 6-2).

Woensdag verloor Minnen (WTA 120) in de tweede ronde van het enkelspel in Nederland van het Wit-Russische zevende reekshoofd Aliaksandra Sasnovich (WTA 71) in drie sets (6-2, 4-6 en 6-3). Wickmayer (WTA 114) kon door haar overwinning op het ITF-toernooi in het Engelse Surbiton afgelopen weekend niet deelnemen aan de kwalificatierondes van het enkelspel in Nederland.