Man die er zijn hobby van maakte om wilde beren lastig te vallen, krijgt koekje van eigen deeg

Op sociale media zijn er verschillende video’s opgedoken van een man die in het Yellowstone, een bekend nationaal park in de VS, beren lastigvalt. De man loopt agressief op de beren af, terwijl iemand anders hem filmt. Maar in een derde video die opgedoken is, loopt het iets minder goed af voor de man. Waar de andere beren uit angst weglopen, neemt deze beer wraak en valt hij de man aan. De man kan weglopen, maar parkrangers hopen toch dat hij de schrik te pakken heeft. De man kreeg de naam ‘touron’ mee, een combinatie van de woorden tourist en moron. Als de man geïdentificeerd kan worden, wacht hem mogelijk een stevige boete en een half jaar in de cel.