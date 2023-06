Coach Jelle Coen ruilt beloften van KV Mechelen in voor die van Racing Genk: “Had er een andere club gepolst, dan zou ik in Mechelen gebleven zijn”

Racing Genk maakte de naam van de opvolger van Hans Somers nu ook officieel bekend. Jelle Coen (39) is de nieuwe coach van Jong Genk, hij stapt over van de beloftenploeg van KV Mechelen.

Jong Genk kende een moeizaam eerste seizoen in de Challenger Pro League. De groeipijnen van de beloftenploeg, die voor het eerst in een profcompetitie uitkwam, leidden tot het afscheid van het trainersduo Somers-Visser. Het is geen verrassing dat Racing Genk uitkomt bij Jelle Coen als vervanger. De club wil dat de U23-ploeg volgens dezelfde principes voetbalt als het eerste elftal en Coen werkte bij KV Mechelen verschillende jaren nauw samen met de Genkse hoofdcoach Wouter Vrancken.

Assistent van Coen wordt Peter Reynders (58). Hij pakte afgelopen seizoen de landstitel met de Genkse U16. Reynders is een oudgediende van de Genkse jeugdwerking. Op een tweejarig Canadees avontuur en korte periode bij OH Leuven na, leidt hij al dertig jaar jeugdspelers op bij Racing Genk.

Niet langer met de fiets

Jelle Coen bracht de Mechelse beloften afgelopen seizoen met vrank en vrij voetbal naar de zevende plaats in tweede afdeling VV B. “Ik ben niet alleen hoofdcoach: ik ga ook het DNA van KRC Genk bewaken”, laat de jonge coach weten in een eerste reactie. “Uiteraard ben ik heel tevreden. Ik ging er eigenlijk vanuit om bij KV Mechelen te blijven. Had er een andere club uit dezelfde reeks gepolst, dan zou ik in Mechelen gebleven zijn. Maar het project in Genk is zoveel meer. Ik ben niet alleen hoofdcoach van Jong Genk, ik ga ook een rol spelen in de opleiding van KRC Genk. Bewaken dat het DNA van de club er bij onze jonge spelers inzit. Ik weet wat het is om voor een beloftenteam te werken: het gaat er heel competitief aan toe en het is de bedoeling om jongeren naar de A-kern te laten doorstromen.”

Jelle Coen was liefst veertien jaar aan de slag bij KV Mechelen. “Dat wordt aanpassen, ik kan niet langer met de fiets naar de club. In Mechelen schrokken ze wel, maar gelukkig kon hoofdcoach Steven Defour het plaatsen en begreep hij maar al te goed dat ik deze stap moest zetten.”

Haeldermans als brug

Ook de aanstelling van Stijn Haeldermans (48) als technisch coördinator van Jong Genk is intussen officieel. Haeldermans brengt heel wat ervaring mee uit het professionele voetbal. Hij voetbalde op het middenveld van onder meer Racing Genk, Standard, Lierse, Lommel, Heusden-Zolder en Patro, maar was ook actief als spelersmakelaar. Haeldermans zal instaan voor de transferpolitiek van Jong Genk en vormt de brug tussen Jong Genk en de A-kern, wat de doorstroming van talent vlotter moet doen verlopen.

“Stijn is een Limburger in hart en nieren en kent als ex-speler de waarden en het DNA van de club als geen ander. Hij weet wat de verwachtingen van de sportieve werking zijn en kent de richting die KRC Genk in de toekomst uit wil. Het maakt van hem de juiste man op de juiste plaats”, luidt de officiële reactie van Head of Football Dimitri de Condé.