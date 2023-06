Woonwagen wordt wietplantage in Ham: 22 maanden cel gevraagd

Het openbaar ministerie heeft donderdag in Hasselt 22 maanden cel gevraagd tegen een 56-jarige man uit Ham en een dertiger uit Genk voor de uitbouw van een wietplantage. In de woonwagen van de vijftiger langs de Eikendreef in Ham trof de politie in februari 2021 in totaal 643 planten aan.

Enkel de Genkenaar tekende in persoon present in de rechtbank. “De politie wil me aan de plantage linken, maar ik heb er niets mee te maken. Mijn vroegere schoonmoeder woonde langs de caravan”, verklaarde de dader zijn aanwezigheid op het terrein. De caravan was de eigendom van de Hammenaar. Na een positieve warmtemeting en de vaststelling dat er geknoeid was met de elektriciteit ging de politie over tot actie.

Naast de 643 planten merkten ze er ook sporen van een eerdere oogst op en lag er nog een hoeveelheid cannabis. Zowel de elektriciteit als de aardgas was afgetakt. Voor de schuld van de Genkenaar verwees de procureur naar zijn telefoongegevens en het vinden van zijn DNA op meerdere scharen in de plantage. “Hun verweer is dat dit verplaatsbare voorwerpen zijn. Dat is quasi alles. Wel spreekt in het voordeel van de Genkenaar dat de oudste verdachte zijn medewerking ontkent. Ik vorder 22 maanden cel en 8.000 euro boete voor elk.” Daarnaast is ook de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 84.000 euro gevraagd.

Schrijnend leven

Advocaat Luk Delbrouck nam het op voor de Genkenaar en vroeg om een straf met uitstel op te leggen. “Mijn cliënt zat reeds twee maanden in voorhechtenis. Hij betwist de feiten niet. Altijd heeft de man blijk van schuldinzicht gegeven. Hij schenkt klare wijn door mee te werken aan het onderzoek. De betichte heeft schulden uit het verleden. Net zo’n kwetsbaar persoon doet men een aanbod om een plantage uit te bouwen. Dat kon hij moeilijk weigeren. Hij geeft toe dat hij er 1.500 euro per maand voor kreeg. Het geld diende niet voor een luxueus leventje, maar wel om te ontsnappen aan zijn schrijnende levensomstandigheden en om zijn caravan op te knappen.”

Pieter Filipowicz, raadsman de Genkenaar, herhaalde dat zijn cliënt niet betrokken was. De advocaat betreurde het in zijn ogen gebrekkige onderzoek en stelde dat er geen bewijs is van betrokkenheid, laat staan dat de Genkenaar er een eurocent aan verdiend heeft.

Vonnis op 17 juli.