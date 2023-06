Hoe een croissant deze vrouw (25) de “ergste vlucht ooit” bezorgde: “Waarom wordt dit niet ernstig genomen?”

Chloë Chapdelaine (25) eet al tien jaar geen gluten meer, sinds ze te weten is gekomen dat ze aan de darmaandoening coeliakie lijdt. Om te vermijden dat ze honger moest lijden op een vlucht van Dubai naar Los Angeles, had ze voor haar reis een glutenvrije maaltijd aangevraagd bij luchtvaartmaatschappij Emirates. Maar nadat ze de croissant van haar zogezegd glutenvrije ontbijt voor de helft had opgegeten, kreeg ze hevige buikkrampen en diarree. In tranen deelde ze haar relaas met haar volgers op sociale media.

“Ik was eigenlijk al erg blij dat ze mijn maaltijd niet vergeten waren”, aldus Chloë, die dat wilde vieren door een filmpje van het eten te maken. Er stond ‘glutenvrij’ op, dus dacht ze dat de croissant die ze erbij had gekregen dat ook was. “Ik nam dat gewoon aan en nu is dit mijn situatie”, klinkt het in de video die ze in het toilet van het vliegtuig maakte. “Ik probeer over te geven om de symptomen te verzachten.”

Ze stond naar eigen zeggen een uur lang over te geven, maar de symptomen werden alleen maar erger. Ze kreeg niet alleen hevige krampen en diarree, maar ze werd erg misselijk en haar huid begon te jeuken. Intussen deed ze ook haar best om geen paniekaanval te krijgen, want ze had geen idee wat de gluten met haar lichaam zouden doen. “Het is al bijna tien jaar geleden dat ik er nog binnenkreeg, en nooit zo veel. ”

Verward en depressief

De video van Chloë werd ook gezien door Emirates. De luchtvaartmaatschappij is “teleurgesteld” en belooft dat de zaak onderzocht wordt. “Emirates streeft ernaar om tegemoet te komen aan alle specifieke behoeften van passagiers door een aantal speciale maaltijden aan te bieden die zo veel mogelijk medische, dieet- en religieuze vereisten dekken”, klinkt het in een mededeling. “De veiligheid en gezondheid van onze klanten wordt zeer serieus genomen.”

Na de “ergste vlucht ooit” kampt Chloë nog steeds met de gevolgen van de gluten de ze at, zegt de jonge vrouw nog. Ze is soms verward - de zogenaamde brain fog - en ze voelt zich sinds het incident erg depressief. Ze roept luchtvaartmaatschappijen nu op om meer zorg te besteden aan allergieën en intoleranties. Volgens de Canadese wordt coeliakie “niet zo ernstig genomen als bijvoorbeeld een notenallergie”. Ze hoopt dat dit snel zal veranderen, want iets verkeerd eten kan “langdurige gevolgen hebben”.

