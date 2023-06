Voor het grote publiek in België is Koni De Winter (21) nog een nobele onbekende. Maar door kenners wordt de verdediger van Juventus bestempeld als één van de grootste defensieve talenten van ons land, zo blijkt uit zijn dertiende plaats in de Talent Top 50 van het Nieuwsblad. “Zoals ze in Italië zeggen: de rekening wordt pas na het eten betaald.”