Welke profielen zijn cruciaal in chemie & farma?

Het aantal jobs in de sector van de chemie en life sciences zit in Vlaanderen al 9 jaar op rij in stijgende lijn. Vorig jaar zijn er opnieuw ruim 1.800 extra banen bij gekomen, wat de totale tewerkstelling op bijna 67.000 brengt.

Dat blijkt allemaal uit de resultaten van de recente jobbarometer, een jaarlijkse bevraging bij 120 bedrijven uitgevoerd door sectorfederatie essenscia. Sectorbedrijven in Vlaanderen hebben een recordaantal van 1.943 jobaanbiedingen. Bij die openstaande vacatures zitten ook heel wat nieuw gecreëerde jobs: 835 of 43% van alle vacante posities.

Twee op de drie ondernemingen kampen met vacatures waarvoor ze ook na een half jaar nog geen geschikte kandidaat gevonden hebben.

Aan de slag in chemie en farma: wat moet je kunnen?

Welke vacatures?

Het merendeel van de vacatures gaat om technische functies in productie (40%) en onderhoud (16%). Het is ook in deze domeinen dat vacatures het langst blijven openstaan. Ook in logistiek, kwaliteitscontrole, onderzoek & ontwikkeling (O&O) en ondersteunende diensten zijn er heel wat jobmogelijkheden in de sector. Voor een derde van de vacatures is bovendien geen werkervaring vereist.

Wat vooral opvalt is dat bijna de helft van de vacatures (47%) mikt op technisch TSO-talent, voornamelijk onderhoudstechnici en procesoperatoren. Een hoger percentage in vergelijking met de voorbije jaren.

Interesse in een job in de sector van chemie en farma? Bekijk het huidige vacatureaanbod!

Welke acht profielen cruciaal?

De chemie- en farmasector smeekt dus om technisch geschoold personeel. “Maar er zijn natuurlijk vacatures voor elk talent”, stelt Ann Wurman, directeur essenscia vlaanderen. “De prioriteit moet de komende jaren dan ook liggen op de verhoging van de algemene onderwijskwaliteit, de promotie van STEM-studierichtingen en het aantrekkelijker maken van het technisch secundair onderwijs.”

Intussen heeft de sector acht bedrijfskritische rollen gedefinieerd, jobprofielen die essentieel zijn voor de werking van chemie- en farmabedrijven. Het zijn functies met een hoge aanwervingsbehoefte, zowel in aantallen als in frequentie, waarvoor een toenemende schaarste op de arbeidsmarkt bestaat.

Het gaat om operatoren voor productie-installaties, onderhoudstechniekers en proces- en productie-ingenieurs, maar ook om ingenieurs automatisatie en data-analisten voor de digitalisering van bedrijfsprocessen.

Specifiek voor de farmasector zijn functies als verpakkingsingenieurs, clinical research managers voor geneesmiddelenontwikkeling en specialisten kwaliteitscontrole cruciaal.

Daarnaast kent de sector een hele reeks knelpuntberoepen zoals industrieel installateurs en monteurs elektrotechniek, laboranten en procesoperatoren. In de kunststofverwerking zijn dan weer productiemedewerkers en machineregelaars erg gegeerd.

Bron: Jobat.be